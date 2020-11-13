İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son dakika iddianamesinde Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.