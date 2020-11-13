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İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında aşağılayan yazar 'in ve sevki istendi. Hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulan Mütercimler'in kendisini ve çirkin ifadelerini makul bir gerekçe ile savunamadığı öğrenilirken yeni gelişme Bakırköy yolunu açtı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

Katıldığı bir televizyon programında aşağılayan yazar 'in ve sevki istendi. Birçok İHL derneği ve duyarlı vatandaş tarafından Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İşte İmam Hatip Liselerini ve buralarda eğitim görenleri aşağılayan, 'sapık, sahtekar ve ahlaksız' gibi çirkin ifadelerle saldıran Mütercimler'in davasından son dakika haberleri…

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MÜTERCİMLER'İN AKIL SAĞLIĞI İÇİN İNCELEME İSTENDİ

12. yargılanan Erol Mütercimler'in davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İlk duruşma için avukatlarıyla birlikte gelen Mütercimler'in savunması alındı. Mütecimler'den şikayetçi olan İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, "İlim Yayma Cemiyeti adına şikayette bulunuyoruz. İlim Yayma Cemiyeti kurulduğu tarihten beri bu okulları desteklemiş ve devamlı yardım etmiştir" dedi.

"KENDİ BEYANLARINDAN YOLA ÇIKARAK AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLSİN"

Sanık Erol Mütercimler'in savunmasına göre ne dediğinin farkında olmadığını belirten Kar son dakika taleplerinde "Sanığın kendi beyanlarından yola çıkarak cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Bakırköy devlet hastanesine sevkinin yapılarak cezai ehliyetinin araştırılmasını talep ediyorum" dedi.

GELİR BEYANINDA YALAN!

Avukat Kar, "Ayrıca sanık kimlik tespiti sırasında 3000 TL geliri olduğunu beyan etmiştir. Bu durumun araştırılmasını talep ediyoruz. Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçtur. Biz suç izaf etmiyoruz. Sadece bu hususun araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme, Mütercimler'in savunmasını aldıktan sonra davaya üç ay ara verdi.

ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son dakika iddianamesinde Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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