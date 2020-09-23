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İmam hatip mezunlarını hedef almıştı! Erol Mütercimler hakkında flaş iddianame!

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Giriş: 23.09.2020 12:17
Güncelleme:23.09.2020 12:24
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ‘İmam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar’ ifadeleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mütercimler’in hakkında ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Mütercimler'in skandal ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden ve siyasetçilerden tepki yağmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE İSTİFA ETTİ

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü de Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmiş, tepkiler üzerinde Erol Mütercimler üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Haliç Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtilmişti. Üniversite nezdinde imam hatip liselerinin, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumu olduğu vurgulanmıştı.

ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullanarak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor" değerlendirmesini yapmıştı.

SAVCILIKTA ÇARK ETTİ

Erol Mütercimler'in İmam Hatip Lisesi öğrencileri hakkında kullandığı hakaret içerikli sözler üzerine içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Erol Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

TOPLUMU AŞAĞILAMADAN 1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erol Mütercimler'in canlı yayında sarf ettiği sözlerin toplumun belirli bir kesimini teşkil eden ve eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kişilere karşı yayın yolu ile alenen tahkirde bulunduğuna kanaat getirerek 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Atakan IRMAK/SABAH

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