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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Ara tatile giren çocuklara kitapçık

Son dakika haberi... , ara tatilde çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için " Var" isimli kitapçık hazırlandığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Ara tatile giren çocuklara kitapçık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.

Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.

Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

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