Uzmanlara göre Pompeo'nun Türkiye'de resmi temaslarda bulunmaması diplomatik teamüllere aykırı

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"DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRI"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, ABD Başkanı Donald Trump döneminin takip ettiği dış politika çizgisi ve yaklaşımının esasen Türkiye açısından çok da memnuniyet verici olmadığını söyledi.

Oğuzlu, "Türkiye'nin çok da fazla çıkarına olmayan ABD dış politikasının en sadık uygulayıcılarından birinin Pompeo olduğunu varsayarsak eğer, Türkiye'ye karşı bu ziyaret noktasında ortaya çıkan tutumun çok tatsız bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanının müttefik ülkelerin başkentlerine ziyarette bulunduğunu ve bu çerçevede Türkiye'ye de geldiğine işaret eden Oğuzlu, "Ancak Pompeo, resmi yöneticilerle görüşmek yerine Patrikhanenin başındaki Patrik'le görüşmeyi yeterli buluyor. Bu aslında Türkiye'ye yönelik bir memnuniyetsizlik işareti de olabilir. Son dönemde Türkiye'nin takip ettiği dış politika açısından sözüm ona ABD'nin duyduğu rahatsızlığı ifade edebilir. Ancak bu davranış hiç şık ve nazik değil, nezaket dışı ve diplomatik teamüllere aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzlu, Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki gerilim çerçevesinde ABD'nin tutumundan rahatsızlık duyduğuna dikkati çekerek, "Bizim yöneticilerimizin de dört gözle Pompeo'nun ziyaretini beklediğini tahmin etmiyorum." dedi.