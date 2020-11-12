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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 mesajı

A Haber
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Giriş: 12.11.2020 11:13
Güncelleme:12.11.2020 11:24
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz." açıklamasında bulundu. 5 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir" dedi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir."

S-400 MESAJI: AYNI ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR
Akar:"Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. (S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz."

"TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ SADECE BİR MÜŞTERİSİ DEĞİL AYNI ZAMANDA ORTAĞIDIR"

Akar: Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduğu kladar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S400 ve F35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.

Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır

Bakanı Akar'dan S-400 mesajı
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