Son dakika: Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.
GÜNDEM AA
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.
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