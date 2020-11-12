Son dakika: Bakan Gül'den yargı reformu mesajı

Demokratikleşme ve erişilebilir adalet sistemini insan onurunun yükseltilmesi olarak gördüğünü belirten Bakan Gül, "Yargı reformu belgemiz, öngördüğümüz yeni düzenlemelerle ülkemizin önünü açacak, erişilebilir adalet sistemiyle yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edecektir. İster yerli, ister yabancı yatırımcı olsun uzun vadeli yatırımcılar da öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğiyle yakından ilgilidir. Anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır. Yargı sisteminin kalitesi, hızı, ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesi yatırım ortamını geliştiren temel şartlardandır. Yatırımcının hukuki güvence ve istikrar beklentisini de en yüksek şekilde karşılamak hepimizin görevidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ceza adaleti sisteminin alternatif çözüm yollarıyla birlikte birçok yönüyle ele alınacağını ifade eden Gül, "Dünyada cezada eleme sistemleri gittikçe artmaktadır. Uzlaşma, seri basit yargılama gibi konular çok önemli başlıklardır. Beraatla sonuçlanması yüksek olan davaların açılmaması ortak bir beklentidir. Savcılarımızın bu çerçevede yetkilerini arttırmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.