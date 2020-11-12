RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık

RTÜK, deprem bölgesindeki radyo ve televizyonlara kolaylık sağlayan önemli bir karara imza attı. Radyo ve televizyonlara pandemi sürecinde önemli katkılar sağlayan Üst Kurul, yayıncıların ödemek zorunda oldukları Reklam Üst Kurul paylarını 3 ay ertelemiş ve kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini ötelemişti.



RTÜK, aldığı son kararla da 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve Aydın'da yayın yapan yayıncılara önemli bir kolaylık sağladı. Üst Kurul kararına göre, Aydın ve İzmir'de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.



Deprem bölgesine giden RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başkanlığındaki heyet, kurumun İzmir Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Depremin etkilerini yerinde inceleyen RTÜK Heyeti, bölgedeki yayıncılarla da temas kurdu.

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