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Alman aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

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Giriş: 12.11.2020 15:34
Güncelleme:12.11.2020 15:50
Almanya Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından üretin ve ilk sonuçlara göre yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan koronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Dünyada heyecanla karşılanan aşının 2021 yılının Ocak ayında Avrupa ve ABD’ye ilk birkaç milyon doz verilmesi bekleniyor. 2021 yılının ilk 6 ayında ise 300 milyon doz aşının dağıtımı planlanıyor. Peki aşı Türkiye’ye ne zaman gelecek son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

Almanya Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından üretin ve ilk sonuçlara göre yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Dünyada heyecanla karşılanan aşının 2021 yılının Ocak ayında Avrupa ve ABD'ye ilk birkaç milyon doz verilmesi bekleniyor. 2021 yılının ilk 6 ayında ise 300 milyon doz aşının dağıtımı planlanıyor. Peki aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

ALMAN AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Aralık ayı içerisinde aşıya onay çıkmasının beklendiğini aktaran Hacıalioğlu, aşının 2021 yılının ilk çeyreğinde insanların hizmetine sunulacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından protokol hazırlıklarının başladığı ve Türkiye'nin ihtiyacı kadar doz aşı için talep edecek ve aşının 2021'in ilk aylarında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

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