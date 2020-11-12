DGS ek tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih bildiriminde bulundular. 2020 DGS tercihleri 11 Kasım'da tamamlandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. DGS tercihleri için o tarih dikkat çekiyor. Peki, DGS ek tercihler açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.