DGS ek tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 yılına ilişkin DGS ek tercik işlemleri tamamlandı. 5 Kasım'da başlayan tercik işlemleri 11 Kasım'da sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercihler açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih bildiriminde bulundular. 2020 DGS tercihleri 11 Kasım'da tamamlandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. DGS tercihleri için o tarih dikkat çekiyor. Peki, DGS ek tercihler açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)