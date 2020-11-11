Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 11 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 11 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

MÜCADELE HEM BİREYSEL HEM TOPLUM HALİNDE YÜRÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hebsabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.