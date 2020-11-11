11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 11 Kasım 2020

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir." ifadelerini kullandı. İşte 11 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 11 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 11 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı | Hasta sayımız 400 bini aştı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI 11 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI | HASTA SAYIMIZ 400 BİNİ AŞTI

MÜCADELE HEM BİREYSEL HEM TOPLUM HALİNDE YÜRÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hebsabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı | Hasta sayımız 400 bini aştı SAĞLIK BAKANLIĞI 11 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI | HASTA SAYIMIZ 400 BİNİ AŞTI

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 10 Kasım Salı SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 10 KASIM SALI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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