DGS ek tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.