DGS ek tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım sağladığı DGS sınavının ardından tercihler yapılmış yerleşemeyenler için ek tercih alındı. Ek tercihler 11 Kasım'da sona eriyor. Ek tercih yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
DGS EK TERCİH NE NASIL YAPILIR?
5 Kasım'da başlayan tercih işlemleri 11 Kasım'da (Bugün) sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C.kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.
DGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN (MERKEZİ EK YERLEŞTİRME)
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DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
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