30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ sonunda özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan'ın operasyonları Ermenistan'a ağır kayıplar verdirerek ateşkes imzalatmak zorunda bıraktı. Peki bundan sonra bölgede neler yaşanacak? Bölgede süreç nasıl işleyecek?Ateşkes sonrası Karabağ'da neler olacak? Ağdere, Hocalı ve Hankendi'de işleyiş nasıl olacak? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları anlattı. Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev detayları A Haber'e anlattı.

30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ sonunda özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan'ın operasyonları Ermenistan'a ağır kayıplar verdirerek ateşkes imzalatmak zorunda bıraktı. Peki bundan sonra bölgede neler yaşanacak? Bölgede süreç nasıl işleyecek?Ateşkes sonrası Karabağ'da neler olacak? Ağdere, Hocalı ve Hankendi'de işleyiş nasıl olacak? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları anlattı. Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev detayları A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ERMENİSTAN'IN SAVUNMA HATTINI 44 GÜNDE KIRDIK

Gözümüz aydın olsun. Azerbaycan halkının Türk halkının Türk devletinin herkesin. Sayın Cumhurbaşkanımızı aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Bu bizim başarımız. Sayın Hulusi Akar'ın da söylediği gibi bu bir uyanış ve şükürler olsun ki bu uyanışı başardık. Azerbaycan ordusu mümkün olmayanı başardı. Ermeniler çok büyük savunma hattı oluşturmuşlardı. Bu savunmayı kırmak çok zordu. Ama Azerbaycan ordusu bunu başardı. 44 günün içinde çok büyük arazileri işgalden azad etti Ermeni ordusunu tamamen mahvettik.

PKK'LI TERÖRİSTLERİ VE YAŞLILARI CEPHEYE TAŞIDILAR

Ermeniler savaşacak asker bile bulamadılar. Düşünün mecburen yaşlı insanlarını getirdiler savaş alanına aynı zamanda da PKK teröristlerini ayda 600 dolar maaş vererek bizle savaşa getirdiler. Ama hepsi mahvoldu. Şükürler olsun yenebildik.

KARABAĞ'DA YAŞAYAN ERMENİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Orada yaşayan eskiden de Azerbaycan vatandaşı olan Ermeni asıllı insanların yaşaması için biz her türlü şartı yaratacağız ve onların da güvenliğini biz temin edebileceğiz. Rus barışçıl güçleri ile Türk askerleri güvenliği sağlayacak.

AĞDERE, HOCALI, HANKENDİ'DE İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Buralarda üç sene içinde yeni bir güzergah belirlenecek.