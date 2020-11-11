PMYO 2020 ilanı yayımlandı mı? PMYO ile polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları ve taban puanlar...
PMYO başvuru tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından gözler PMYO başvurularına çevrildi. Polis olabilmek için PMYO'lara katılmak isteyen öğrenciler, Polis Akademisi tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, PMYO 2020 ilanı yayımlandı mı? PMYO ile polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları ve taban puanlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
PMYO başvuru tarihi ne zaman? 2020 yılının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde PMYO başvuru takvimi yeniden gündeme geldi. Polis olabilmek için PMYO başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyordu. Peki, PMYO 2020 ilanı yayımlandı mı? PMYO ile polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları ve taban puanlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...
PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili Polis Akademisi'nden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
PMYO TABAN PUANLARI
2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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