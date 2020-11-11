11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Ara tatil ne zaman?

Son dakika haberi... Bakanı Ziya Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi gölgesinde devam eden eğitim sürecinde ilk ara tatil hakkında bir açıklama yaptı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Ara tatil ne zaman? SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK AÇIKLADI! ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

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