Sonuçta yeni coronavirüsün sadece akciğerleri etkilemediğini, merkezi sinir sistemini, beyni ve diğer organları da etkileyebildiğini artık biliyoruz. Herhangi bir kulak problemi yaşıyorsanız bu kesin olarak Covid-19 olduğunuz anlamına gelmiyor elbette.

Enfeksiyonlar, kulak kiri birikmesi ve hatta kulak basıncında oluşan değişiklikler de kulak problemlerine neden olabilir.

Sabah