Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Covid- 19, herkeste farklı şekilde ortaya çıkarken, dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları, Covid-19 belirtilerini, ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrıları, tat veya koku kaybı, boğaz ve baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, mide bulantısı ya da kusma ve ishal olarak sıralıyor. Son dönemde Covid-19'un yeni belirtisi de ortaya çıktı.
Zaman ilerledikçe yeni belirtilerle karşımıza çıkan Covid-19 bu kez de kulak ağrısıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle sosyal medyada Covid-19 pozitif olan hastaların kulak ağrısından şikâyet etmeleri, 'yeni bir belirti mi ortaya çıktı?' sorusunu akıllara getirdi.
Her geçen gün yayılmaya devam eden Covid- 19, herkeste farklı şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları, Covid-19 belirtilerini, ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrıları, tat veya koku kaybı, boğaz ve baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, mide bulantısı ya da kusma ve ishal olarak sıralıyor. Tabii bunlar yaygın olarak görülen belirtiler. Bunların dışında hastalığı geçirenlerin farklı şikayetleri de oluyor. Yani tüm olası belirtiler bu listede yer almıyor.
KISMİ İŞİTME SORUNLARI ÇIKABİLİR
Zaman ilerledikçe yeni belirtilerle karşımıza çıkan Covid-19, bu kez de kulak ağrısıyla ilişkilendiriliyor. Covid-19 pozitif olan hastaların kulak ağrısından şikayet etmeleri, 'Yeni bir belirti mi ortaya çıktı?' sorusunu akıllara getirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak kulak ağrıları veya kulakta tıkanma hissi ve kısmi işitme sorunları ortaya çıkması olası.
Yaygın belirtiler arasında olmayan kulak ağrısı, Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranlara sorulan bir belirti değil. Ancak Covid-19 pozitif olanlarda kulak ağrısı görüldüğüne dair raporlar var ve uzmanlara göre biyolojik olarak yaşanması mümkün bir sorun.
BİRÇOK ORGANI ETKİLİYOR
Yeni tip koronavirüs hâlihazırda 'yeni' olması nedeniyle her tür alanda araştırılmaya devam ediliyor. Bilim insanları aktif olarak, ortaya çıkan yeni bağlantıları inceliyor. Uzmanlar, bugüne kadar orta kulakta yeni koronavirüsü tanımlayan raporlar yayımladı. Yine de virüsün herhangi bir kulak problemine neden olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Mevcut veriler göz önüne alındığında, hastalarda görülen kulak problemleri üst solunum yolunda oluşan ikincil bir iltihaplanmadan kaynaklanıyor olabilir.
Sinüsler, boğazın arkası ve östaki tüplerinin bu iltihaplanmadan etkilenmesi kulaklarda rahatsızlığa neden olabilir. Bununla birlikte virüse ve vücut üzerindeki etkilerine dair bilgilerin günlük olarak güncellendiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Tinnitus olarak adlandırılan, kulaklarda çınlama, vızıltı, tıklama ve uğultu gibi sesler de Covid-19'un nadir görülen belirtilerinden olabilir.
Sonuçta yeni coronavirüsün sadece akciğerleri etkilemediğini, merkezi sinir sistemini, beyni ve diğer organları da etkileyebildiğini artık biliyoruz. Herhangi bir kulak problemi yaşıyorsanız bu kesin olarak Covid-19 olduğunuz anlamına gelmiyor elbette.
Enfeksiyonlar, kulak kiri birikmesi ve hatta kulak basıncında oluşan değişiklikler de kulak problemlerine neden olabilir.
Sabah