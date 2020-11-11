Hazırlanan iddianamede Kılınç'ın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanığın kamu haklarından da yoksun bırakılması talep edildi.

İddianamede İlayda Kılınç'ın ifadesine de verildi. Kılınç ifadesinde küfür içerikli paylaşımı maç öncesinde anlık duygusal bir durum içerisinde bireysel olarak yaptığını söyledi. Kılınç, paylaşım sonrası pişman olduğunu ve yaptığı paylaşımı sosyal medyadan kaldırarak, bir video ile özür dilediğini ifade etti.