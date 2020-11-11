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İddianame hazırlandı! Trabzonspor ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu

Fenerbahçe- derbisi öncesinde sosyal medyadan küfürlü paylaşımda bulunan ve partisinden istifa eden eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı hakkında hazırlanan iddianamede, sanık için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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İddianame hazırlandı! Trabzonspor ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu

eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı , 25 Ekim'de oynanan Fenerbahçe- maçı öncesinde hakkında sosyal medya hesabından, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin..." şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım sonrasında Kılınç hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlandı. Kılınç hakkında hazırlanan iddianame, Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede Kılınç'ın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanığın kamu haklarından da yoksun bırakılması talep edildi.

İddianamede İlayda Kılınç'ın ifadesine de verildi. Kılınç ifadesinde küfür içerikli paylaşımı maç öncesinde anlık duygusal bir durum içerisinde bireysel olarak yaptığını söyledi. Kılınç, paylaşım sonrası pişman olduğunu ve yaptığı paylaşımı sosyal medyadan kaldırarak, bir video ile özür dilediğini ifade etti.

Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede yapılan küfürlü paylaşımın Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği ve bu yüzden kamu davası açılması gerekliliği oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda kamu davası açıldığı ifade edildi.

Öte yandan İlayda Kılınç, CHP il yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ancak disiplin toplantısı öncesinde partisinden istifa etmişti.

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