Trabzon'a ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek

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TEPKİLER GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Kılınç paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin anasını ..." yazdı. Kılınç'a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, "Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.