26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Trabzon'a ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek

Trabzon'a ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek

Dün akşam oynanan Fenerbahçe- maçı öncesinde sosyal medya hesabından "Yıkılsın enkazını göreyim, sana şehir diyenin ....." şeklinde skandal bir paylaşım yapan Başkan Yardımcısı , Trabzonlulardan ve Trabzonspor camiasından özür diledi. Parti ise Kılınç'ı istemiyle disipline sevk edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
ABONE OL
Trabzon'a ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek

İl Başkan Yardımcısı , dün oynanan Fenerbahçe- maçı öncesi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

TEPKİLER GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Kılınç paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin anasını ..." yazdı. Kılınç'a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, "Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK

CHP Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirterek, bugün saat 15.00'te parti disiplinin kurulunun bu konu için toplanacağını ve Kılınç'ın talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirdi.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’ın skandal paylaşımına tepkiler büyüyor CHP ISPARTA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI İLAYDA KILINÇ’IN SKANDAL PAYLAŞIMINA TEPKİLER BÜYÜYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA