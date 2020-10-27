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CHP'li İlayda Kılınç'ın skandal 'Trabzon' paylaşımıyla ilgili flaş gelişme! Büyük tepki çekmişti

'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'a ve Trabzonlulara ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan 'nin Başkan Yardımcısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kılınç, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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CHP'li İlayda Kılınç'ın skandal 'Trabzon' paylaşımıyla ilgili flaş gelişme! Büyük tepki çekmişti

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından İlayda Kılınç görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Trabzona ve Trabzonlulara hakaret eden CHPli İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek TRABZON'A VE TRABZONLULARA HAKARET EDEN CHP'Lİ İLAYDA KILINÇ PARTİNDEN İHRAÇ EDİLECEK

İFADESİ ALINDI
İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.

PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan İlayda Kılınç, sosyal medyadan Isparta Adliyesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

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Trabzona ve Trabzonlulara hakaret eden CHPli İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek TRABZON'A VE TRABZONLULARA HAKARET EDEN CHP'Lİ İLAYDA KILINÇ PARTİNDEN İHRAÇ EDİLECEK
CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’ın skandal paylaşımına tepkiler büyüyor CHP ISPARTA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI İLAYDA KILINÇ'IN SKANDAL PAYLAŞIMINA TEPKİLER BÜYÜYOR

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