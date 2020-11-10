Son dakika: İşte FETÖ'cülerin yeni kaçış rotası!

Soruşturma kapsamında deşifre olan ve tutuklanan FETÖ'cülerin örgüt yöneticileri tarafından 1 ile 4 yıldız arasında sınıflandırarak buna göre maddi yardım yapıldığı belirlendi. 1 yıldız ile işaretli olanların cezaevinde, 2 yıldız ile işaretlenenlerin eşi tarafından görevli olduğu, 3 yıldız ile işaretlenenlerin kendisi görevli olanların, 4 yıldızla işaretli örgüt üyelerinin ise hem kendisinin hem de eşinin örgüt mensubu olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün bu işaretlemelerle örgüt üyelerine aylık bin lira ile 3 bin lira arasında yardım yapmaya çalıştığı, S.K.'nın telefonunda ele geçirilen mesajlarda işaretlemelerin de para miktarlarıyla birlikte Konya'daki örgüt üyelerine bildirildiği görüldü.