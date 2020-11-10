Son dakika: İstanbul'da koronavirüs kararı! Artık zorunlu oldu...
Son dakika haberine göre; Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası İstanbul'da yeni dönem başladı. Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçerek, corona virüs vaka sayılarını azaltmak ve yayılım hızını önlemek amacıyla Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’ne girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Beyoğlu Belediyesi de pazar esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi.
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UYMAYANA CEZA GELECEK
Bu kapsamda 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu ile girilmesine karar verdi. HES kodu olmayanların meydan ve caddeye alınmayacağı, kaçak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.
Bir diğer önlem ise Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Pazar esnafı da ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilecek.