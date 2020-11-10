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Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

'da torbacı olarak tabir edilen satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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