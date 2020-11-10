Son dakika: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Tunceli'deki Ahpanos Vadisi'nde gerçkeleştirilen hava destekli operasyon sonucu 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
YILDIRIM-4 DEVAM EDİYOR
"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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