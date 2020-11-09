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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak

Son dakika haberi..., LGS kapsamındaki 6 Haziran günü yapılacağı duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

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