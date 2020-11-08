Tekirdağ Kapaklı halkı gazisini evlendiriyor!





DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU

Baba Durdu Gür: Allah benim oğluma gazilik nasip etti. Tedavi süreci çok zor geçti. İlk zamanlar çok ağrıları oluyordu. Ama Tarık umudunu kaybetmedi ve hep moralini yüksek tuttu. Şimdi çok şükür iyi. Protez bacakları ile yürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda oldu. Kızımızın ailesi ile geçtiğimiz günlerde tanıştık. İstemeye gidecektik ama ancak babası küçük bir kaza geçirmiş. O yüzden ertelemek zorunda kaldık.

Anne Hacer Gür: Oğlum moral olarak çok iyi durumda. Düğün hazırlıklarına başladık.

SABAH