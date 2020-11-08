Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Terörist Ahmet Bal öldürüldü...





İHA BULDU, F-16 VURDU

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu olan ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan "Dara Kato" kod adlı Ahmet Bal'ın, Kuzey Irak, Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova hattındaki hudut gözetleme kuleleri ve sınırdaki askeri faaliyetler hakkında bilgi topladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen MİT'in Dış Operasyonlar Başkanlığındaki uzman bir ekip, 26 Mart'tan itibaren teröristi sinyal istihbaratıyla takibe aldı. Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesinde bulunan Hiror Kampına geldiği belirlenince, Diyarbakır'dan kalkan iki F-16, teröristlerin bulunduğu noktayı vurdu. Hedefe odaklanan güdümlü mühimmatla gerçekleştirilen operasyonun tamamlanmasından sonra İHA'larla yapılan keşifte, Ahmet Bal ile birlikte dört teröristin öldürüldüğü teyit edildi.