Rıza Bey Apartmanı’nın müteahhidinin yalanını Google ortaya çıkardı!

SABAH, İzmir'de 114 kişinin öldüğü yıkılan binalarla ilgili yürütülen ve 7 kişinin tutuklandığı soruşturma ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ifadesinde, "Binayı 1994'te tamamladım. Bayraklı'da 20'ye yakın bina yaptım. Hepsinde hazır beton kullandım. Bunlardan sadece Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Market, daha önce spor salonu olarak kullanılırken kolonlar kesildi. Bina bu nedenle çöktü" dedi.