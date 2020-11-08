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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hudut hatlarında...

Milli () sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hudut hatlarında gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hudut hatlarında...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde, 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde; 60 adet pompalı tüfek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdi" denildi.

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