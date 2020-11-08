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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a tebrik: Dostluğumuzun ve müttefik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Genel Başkanı , 'de gerçekleşen başkanlık seçimi sonucunda başkan seçilen ve yardımcısı 'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a tebrik: Dostluğumuzun ve müttefik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

DOSTLUĞUMUZUN VE MÜTTEFİKLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNİ DİLERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" paylaşımında bulundu.

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