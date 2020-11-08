Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı

ORGANİZASYON BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

Maraton için zaman sınırı 6 saat olarak belirlendi. Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacak ve parkuru henüz tamamlamamış olan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilecek. Parkuru 6 saatte bitiremeyen sporcular tasnife alınmayacak.