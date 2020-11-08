Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı
Son dakika haberine göre; 42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Metrobüsler saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.
Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.
METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.
ORGANİZASYON BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.
Maraton için zaman sınırı 6 saat olarak belirlendi. Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacak ve parkuru henüz tamamlamamış olan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilecek. Parkuru 6 saatte bitiremeyen sporcular tasnife alınmayacak.