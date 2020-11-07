07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı ile görüştü. Görüşmede , ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan Edebiyat Yolunda test sürüşü yaptı BAŞKAN ERDOĞAN 'EDEBİYAT YOLU'NDA TEST SÜRÜŞÜ YAPTI
Başkan Erdoğan Kahramanmaraşta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'TA! SİYAM İKİZLERİ AYŞE VE SEMA TANRIKULU İLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA