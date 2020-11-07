KYK bursunda son viraja girildi! 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödemeler hangi tarihte?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başlamıştı. 3 Kasım'da sona ermesi beklenen başvuruların süresi 8 Kasım'a uzatıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacğaı tarihe çevrildi. Peki, 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.