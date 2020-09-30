Son dakika: Toplu taşımada HES kodu zorunlu mu? İETT, metro, metrobüs, otobüslerde HES kodu şart mı? Son dakika... HES kodu toplu taşımada zorunlu mu? Çin'den dünyaya yayılan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından iki yeni koronavirüs genelgesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından HES kodu zorunluluğu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, toplu taşımada HES kodu zorunlu mu? İETT, metro, metrobüs, otobüslerde HES kodu şart mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.09.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 13:25
Son dakika... Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunluluğu getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine iki yeni koronavirüs genelgesi gönderildi. Bu gelişmelerin ardından HES kodu zorunluluğu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, toplu taşımada HES kodu zorunlu mu? İETT, metro, metrobüs, otobüslerde HES kodu şart mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLU MU?
Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
-Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.
ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMADA YENİ KORONAVİRÜS KARARI
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi. Valiliklere gönderilen genelgelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı.
Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirildiği anımsatıldı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkün olduğu belirtildi. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanması önem arz ettiğine dikkat çekilerek genelgede alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:
-Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.
-Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.