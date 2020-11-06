PKK/KCK'nın bilgisayar korsanları çökertildi! YPG’nin ‘Sözde Asayiş’ birimi deşifre oldu

YPG'NİN 'SÖZDE ASAYİŞ' BİRİMİ DEŞİFRE OLDU!

İstihbarat ve güvenlik birimleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG içerisinde yer alan örgüt mensuplarına ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Belgelerin yapılan tercümesinde 'Asayiş Rojayave' biriminde görev yapan örgüt mensuplarına ait isimler deşifre oldu. Bu yapıda yer alan isimlerin fotoğraflı kimlik kartları da ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda, örgütün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG mensuplarının, terörden temizlenen Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn bölgelerinde kendilerini örgütten ayrılmış gibi göstererek eylem planladığı tespit edildi.

KAÇAK YOLLARLA İSTANBUL'A GELDİLER

Ele geçirilen dokümanlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşıldı. Örgütün asayiş biriminde görevli olup kaçak yollarla İstanbul'a geldikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma sonucunda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklamaya sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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'ZORLA YPG'YE ASKERLİK YAPTIRIYORLAR'

Savcılık yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında 6 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye örgütün sözde asayiş biriminde yer aldığı belirlenen Ali Cımki'nin ifadesi damga vurdu. Cımki, Suriye'de bulunan eşinin yanına gidebilmek için kaçak yollardan Suriye'ye geçiş yaptığını belirterek, 'Eşim ve ailesi YPG'ye katılmam için baskı yaptılar. Bir gün YPG'liler evime gelerek beni zorla aldılar. Parmak izimi alıp, fotoğrafımı çektiler. Orada bulunan her çocuk zorla YPG'ye askerlik yapmak zorunda bırakılıyor' ifadesini kullandı.

'KARAKOLDA 200 ÖRGÜT MİLİTANI VARDI'

Cımki, ifadesinin devamında, "Ben Afrin- Mabadh karakolunda asayişte kontrol noktasına gelenlerin üst aramalarını yapıyordum. Bunun karşılığında bana 50 bin Suriye Lirası maaş veriyorlardı. 2 ay kadar çalıştıktan sonra kaçarak Türkiye'ye geldim. Çalıştığım karakolda 200 örgüt militanı bulunmaktadır. Türk ordusu girdikten sonra teröristler bu bölgeden ayrıldılar" dedi. 2'si tutuklu 6 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.