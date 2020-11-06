PKK/KCK'nın bilgisayar korsanları çökertildi! YPG’nin ‘Sözde Asayiş’ birimi deşifre oldu
Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü YPG içerisinde yer alan örgüt mensuplarına ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda örgütün ‘Asayiş Rojavaye’ isimli kurduğu silahlı yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarına ait isimlere rastlandı. 6 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar dava açıldı.
PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten bilgisayar korsanlarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.
DEŞİFRE EDİLDİLER
PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının çok sayıda kamu kurumu ve özel internet sitesini hacklediği belirlendi. Ekiplerin başlattığı operasyonda, bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifade ve teşhisler neticesinde, terör örgütüyle bağlantılı şüpheliler ve ilgili oldukları hacker grupları deşifre edildi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
YPG'NİN 'SÖZDE ASAYİŞ' BİRİMİ DEŞİFRE OLDU!
İstihbarat ve güvenlik birimleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG içerisinde yer alan örgüt mensuplarına ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Belgelerin yapılan tercümesinde 'Asayiş Rojayave' biriminde görev yapan örgüt mensuplarına ait isimler deşifre oldu. Bu yapıda yer alan isimlerin fotoğraflı kimlik kartları da ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda, örgütün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG mensuplarının, terörden temizlenen Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn bölgelerinde kendilerini örgütten ayrılmış gibi göstererek eylem planladığı tespit edildi.
KAÇAK YOLLARLA İSTANBUL'A GELDİLER
Ele geçirilen dokümanlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşıldı. Örgütün asayiş biriminde görevli olup kaçak yollarla İstanbul'a geldikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma sonucunda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklamaya sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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'ZORLA YPG'YE ASKERLİK YAPTIRIYORLAR'
Savcılık yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında 6 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye örgütün sözde asayiş biriminde yer aldığı belirlenen Ali Cımki'nin ifadesi damga vurdu. Cımki, Suriye'de bulunan eşinin yanına gidebilmek için kaçak yollardan Suriye'ye geçiş yaptığını belirterek, 'Eşim ve ailesi YPG'ye katılmam için baskı yaptılar. Bir gün YPG'liler evime gelerek beni zorla aldılar. Parmak izimi alıp, fotoğrafımı çektiler. Orada bulunan her çocuk zorla YPG'ye askerlik yapmak zorunda bırakılıyor' ifadesini kullandı.
'KARAKOLDA 200 ÖRGÜT MİLİTANI VARDI'
Cımki, ifadesinin devamında, "Ben Afrin- Mabadh karakolunda asayişte kontrol noktasına gelenlerin üst aramalarını yapıyordum. Bunun karşılığında bana 50 bin Suriye Lirası maaş veriyorlardı. 2 ay kadar çalıştıktan sonra kaçarak Türkiye'ye geldim. Çalıştığım karakolda 200 örgüt militanı bulunmaktadır. Türk ordusu girdikten sonra teröristler bu bölgeden ayrıldılar" dedi. 2'si tutuklu 6 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.