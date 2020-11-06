İzmir'de eğitim 1 hafta daha uzaktan devam edecek

Yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'de eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzeriden duyudu.

Bakanı Selçuk yaptığı paylaşımda; "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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