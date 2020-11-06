06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... ve çevre illerde meydana gelen üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı: İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30'u gözaltına alınmış, 3'ü tutuklandı.

Son dakika: İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti: 8 bilirkişi atadı SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: 8 BİLİRKİŞİ ATADI

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