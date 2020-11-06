Koronavirüs salgınının etkisiyle arı ürünlerine ilgi arttı

Arı ürünlerine ilginin işlerine de yansıdığını belirten Demir, "Bu koronavirüsten dolayı arı ürünlerine özellikle bal, propolis, polen, arı sütüne müthişderecede bir ilgi var. Çok şükür bu işimize de yansıyor. Arı ürünleri birçok hastalığa iyi gelmekte. Hem benden alışveriş yapan hastalar hem de diğer aktar arkadaşlardan alışveriş yapan hastalar, televizyonlarda bu ürünleri kullandıklarını ve yüzde 100 fayda gördüklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Evinde bakmakla yükümlü olduğu hastası için bal almaya gelen vatandaşlardan Enver Köçer, uzmanların hasta ile yaşlılar için özellikle bal tavsiye ettiğini ve bundan dolayı bal aldığını söyledi.