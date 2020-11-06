06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 zanlı gözaltında

Son dakika: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 zanlı gözaltında

Son dakika haberine göre merkezli 16 ilde 'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 zanlı gözaltında

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinde yer aldığı 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

22 KİŞİ YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 22 kişi Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GATA GİZLİ YAPILANMASI...

Operasyonun FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrası örgütün gizli avukatlık yapılanması, gizli hakimlik çalışma evleri ve GATA'nın gizli yapılanmasına yönelik düzenlendiği öğrenildi.

İstinaf Mahkemesi FETÖ çatı davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu İSTİNAF MAHKEMESİ "FETÖ ÇATI DAVASI"NDA VERİLEN CEZALARI HUKUKA UYGUN BULDU
FETÖ medyası hakim karşısında FETÖ MEDYASI HAKİM KARŞISINDA
Yunanistana kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı YUNANİSTAN'A KAÇMAYA HAZIRLANAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA