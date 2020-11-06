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İstinaf Mahkemesi "FETÖ çatı davası"nda verilen cezaları hukuka uygun buldu

dakika haberine göre... , 75 sanıklı " çatı davası"nda 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasını .

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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İstinaf Mahkemesi FETÖ çatı davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu

Son dakika haberine göre... İstinaf Mahkemesi 75 sanıklı FETÖ Çatı Davası ile ilgili verilen cezalara ilişkin kararını açıkladı.

HUKUKA UYGUNDUR

Mahkeme, 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasını hukuka uygun buldu.

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