Kartal, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde insanlar ölümle burun buruna yaşıyor! CHP'li belediyeler ile Büyükşehir Belediyesi kör ve sağır
İstanbul Kartal, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yıkılmak üzere olan biri mühürlü üç binada insanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Yasal olarak tahliye ve yıkımla görevli CHP'li ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi kör ve sağır.
İzmir depreminin ardından gözler İstanbul'daki riskli binalara çevrildi. Kartal'daki Gümüşpınar Mahallesi'nde 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen binaların bazılarının çürük olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alandaki binalar 10 bloktan oluşuyor ve 100 daire bulunuyor. Bölgede oturanlar evlerin yenilenmesini isterken bloklardan biri belediye tarafından mühürlendi. Ayrıca bazı vatandaşların binaları terk ettiği de belirtildi. Ancak maddi imkanı bulunmayanlar hâlâ riskli yapılarda yaşamaya devam ediyor.
DURDUĞU YERDE SALLANIYOR
Akşam'ın haberine göre Onlardan biri olan Gönül Taş, "Çok tehlikeli, mutfak çatlak, duvarlar çatlak. Ev çok kötü sallanıyor. Korku içindeyiz ama mecburuz. Nerede kalacağız, kış ortası soğuk. Yaşlı bir annem var. Yeniden yapılmasını istiyorum. Dayanıklı olsun, korku içinde yaşamak istemiyorum. Burası 40 yılı aşkın süre önce yapıldı" dedi.
YASAL GÖREV BELEDİYELERİN
İmar Kanunu'nun 39.; Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun 7 maddesine göre, yıkılma riski bulunan binaların tahliyesi, mühürlenmesi, hizmet aboneliklerinin kesilmesi, tapuya şerh konulması ve yıkımına ilişkin yetki ve sorumluluk, ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait. Belediyeler ancak, bunları yapmaya imkanları bulunmadığını beyan ederek valiliklere başvurabiliyor.
'BETON KUM GİBİ DÖKÜLDÜ'
Meltem Akyalçın, "Depremden sonra kontrollere gelip aşağıda ölçüm yaptıklarında betonun kum gibi döküldüğünü gördük. İzmir'de yaşanan deprem bizim burada yaşanmış olsaydı, hepimiz şu anda ölmüştük" dedi.
YAVRULARIMIZ ENKAZ ALTINDA ARANMASIN
Bakırköy'deki 4 katlı Meral Apartmanı, sakinlerini korkutuyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından başlayan ve her gün daha da derinleşen çatlaklar dikkat çekiyor. Demirlerin pas ve çürük içinde olduğu binanın bodrum katındaki kolonlardaki eğiklik ise gözle görülüyor. Kolonlardan düşen parçalar apartman sakinlerinin korkusunu ikiye katlıyor. 6 yaşında bir kızı olduğunu ifade eden Kılıçarslan, "Benim kızımı da enkaz altında aramalarından korkuyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
'BOŞALTIN' DENİLDİ 2 BİN KİŞİ GİTMEDİ
Beylikdüzü'nde 13 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin kişinin oturduğu siteler bölgesi sakinleri, taşıyıcı kolonları erozyona uğrayan ve demirleri oksitlenen binalarında korku içinde. 1 yıl önce meydana gelen 5.8'lik depremde '24 saat içinde boşaltın' tebligatı yapılmasına rağmen maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden site sakinleri, yetkililerden yardım bekleyerek, "Ölmek istemiyoruz" diyor.
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