YASAL GÖREV BELEDİYELERİN

İmar Kanunu'nun 39.; Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun 7 maddesine göre, yıkılma riski bulunan binaların tahliyesi, mühürlenmesi, hizmet aboneliklerinin kesilmesi, tapuya şerh konulması ve yıkımına ilişkin yetki ve sorumluluk, ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait. Belediyeler ancak, bunları yapmaya imkanları bulunmadığını beyan ederek valiliklere başvurabiliyor.

'BETON KUM GİBİ DÖKÜLDÜ'

Meltem Akyalçın, "Depremden sonra kontrollere gelip aşağıda ölçüm yaptıklarında betonun kum gibi döküldüğünü gördük. İzmir'de yaşanan deprem bizim burada yaşanmış olsaydı, hepimiz şu anda ölmüştük" dedi.