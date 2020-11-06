06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne çok ağır darbe: 120 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne çok ağır darbe: 120 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

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