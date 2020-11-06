Son dakika: Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne çok ağır darbe: 120 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.
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