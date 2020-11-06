Antalya'da denize sıfır "Hazine" arazisindeki lüks otele ikinci yıkım kararı







İLK KARAR 2017'DE VERİLDİ

Mahkeme kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Hidayet Koyu 207 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri hükümleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, Kaş Belediyesi'nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucundan komisyona bilgi verilmesi de kararlaştırıldı.



KARAR UYGULANMADI

Ancak aradan geçen üç yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine Kaşlı bazı vatandaşlar yeniden CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayetlerde Blanca Beach Hotel adlı işletmenin 3'üncü Derecede Doğal Sit Alanı'na kurulduğu, dışarıdan bu alana kimse alınmadığı ve kovuldukları belirtildi.



İKİNCİ YIKIM KARARI AĞUSTOSTA ALINDI

Şikayetler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi. Komisyon tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde alınan karar, hem Kaş Belediyesi hem de Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve diğer ilgili kurumlara gönderildi.