İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarda koronavirüs denetlemesi
Koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı İstanbul'da denetlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet görevlileri, İstanbul Boğazı'nda çalışan vapurlarda denetlemelerde bulundu.
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İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.
Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Denetimler, saat 23.59'a kadar sürecek.
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