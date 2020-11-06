06 Kasım 2020, Cuma
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İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarda koronavirüs denetlemesi

Koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı İstanbul'da denetlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet görevlileri, 'nda çalışan vapurlarda denetlemelerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarda koronavirüs denetlemesi

'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler, saat 23.59'a kadar sürecek.

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