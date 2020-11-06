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O yol yarın açılıyor: Kahramanmaraş-Göksun arası 39 dakika kısalacak

'ta 4.6 milyar liraya mal olan ve üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunan Kahramanmaraş-Göksun karayolunun inşası tamamlandı. Yoldaki ilk test sürüşünü yarın Başkan gerçekleştirecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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O yol yarın açılıyor: Kahramanmaraş-Göksun arası 39 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş projelerinden biri olan -Göksun karayolu tamamlandı.

64 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

159 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Kahramanmaraş ile 'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

39 DAKİKA KISALACAK

Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TEST SÜRÜŞÜ YAPACAK

Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.

AÇILIŞ YARIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Başkan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

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