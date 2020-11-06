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Emine Erdoğan'dan Timur Selçuk için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi resmi Twitter hesabından başlağı mesajı yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Emine Erdoğan'dan Timur Selçuk için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum."

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