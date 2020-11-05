Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte CHP’ye gönderme var

İKİ KEZ SEÇİLEMEYEN GENEL BAŞKANLIKTAN DÜŞECEK

Sarıgül'ün partisi ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tüzük çalışmaları ile ilgili. Titiz bir tüzük çalışması yürüten Sarıgül'ün ekibinin ana kriteri ise, iktidar yapamayan genel başkanın görevinin düşmesi...