05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte CHP’ye gönderme var

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte CHP’ye gönderme var

, partileştiriyor. Mustafa Sarıgül, 4 Ocak'ta partisinin tabelasını asacak. Türkiye Değişim Hareketi Partisi'nin tüzüğüne göre de iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkanının genel başkanlığı düşecek. Daha önce, Genel Başkanı 'na kurultayda rakip olan de benzer bir maddeyi vaat olarak sunmuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte CHP’ye gönderme var

ismini verdiği oluşum ile il il, ilçe ilçe dolaşan , parti kurmak için çalışmalarına hız verdi. Sarıgül'ün kurmaya hazırlandığı partiye ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Sarıgül'ün partisinin ismi, binasının yeri, ilan edileceği tarih gibi bilgilerin yanı sıra, tüzük maddelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Sarıgül'ün partisinde iki kez üst üste partisini iktidar yapamayan genel başkanın görevi kesin olarak düşecek.

OCAK AYINDA KURULUYOR, PARTİ GENEL MERKEZİ BEYSUKENT'TE

Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.

İKİ KEZ SEÇİLEMEYEN GENEL BAŞKANLIKTAN DÜŞECEK

Sarıgül'ün partisi ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tüzük çalışmaları ile ilgili. Titiz bir tüzük çalışması yürüten Sarıgül'ün ekibinin ana kriteri ise, iktidar yapamayan genel başkanın görevinin düşmesi...

'de koltuğu bırakmayan sonrası yola çıkan isimlerden olan Sarıgül'ün bu maddeyi tüzüğe eklemesi dikkat çekti. Daha önce de, , CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nu koltuğu bırakmamak konusunda ağır sözler ile eleştirmiş, partinin başına geçmesi durumunda 'iki seçim kazanamayan genel başkan bırakacak' şeklinde bir maddeyi tüzüğe ekleteceğini söylemişti.

CHP'de muhalifler çatlağı büyüyor! Mustafa Sarıgül yeni parti mi kuruyor? CHP'DE MUHALİFLER ÇATLAĞI BÜYÜYOR! MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ Mİ KURUYOR?
Mustafa Sarıgül parti için ilk adımı attı! Türkiye Değişim Partisi geliyor MUSTAFA SARIGÜL PARTİ İÇİN İLK ADIMI ATTI! TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ GELİYOR
CHP'de parti kurma furyası! Mustafa Sarıgül ilk adımı attı CHP'DE PARTİ KURMA FURYASI! MUSTAFA SARIGÜL İLK ADIMI ATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA