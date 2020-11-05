İzmir'de fırsatçılar hortladı! Yüzde 100 zam yaptılar...

Filiz Gültekin: Evlerimize giriş yasak.1200 liralık eve 2 bin lira fiyat istediler. İki aile birleşip bir ev tutmak zorunda kalmışlar.

Ramazan Çavık: Arkadaşım Atatürk Mahallesi'nde normalde bin 300 lira olan evi 3 bin liraya tuttu. Başka bir arkadaşım yine aynı yerden 2 bin 400'e ev tuttu. Benim de evim ağır hasarlı. Ben daha tutamadım. Ev boşaltılacak dediler. Bu fiyatlarda ev kiralamam mümkün değil. Çaresizim.

Barbaros Tore: Evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Henüz eşyamızı tahliye edemedik. Sadece üstümüzdeki kıyafetler var. Ben henüz tutamadım. Komşularım Atatürk mahallesinde, Evka 4'te 1000 liralık evi 1900 liraya tuttu. Bu fırsatçılıktan başka bir şey değil.

Sabah