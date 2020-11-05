İzmir depreminde 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!

İzmir'de depremde çöken ve sakinlerinin üzerine ölüm olup yağan 6 apartmanın röntgeni çekildi. Birbirinden büyük skandal ve ihmaller zinciri ortaya çıktı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yapılan inceleme çalışmalarında alt kattaki market için 7 işyeri birleştirilirken kolonlar kesildi. Barış Sitesi'nde binanın girişi ve yönü değiştirilmiş.