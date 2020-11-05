Uzlaşma sağlandı! Mehmetçik Libya’da olmaya devam edecek...

"Türkiye olarak biz Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine bulunmaktayız ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, amacımız 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Millî Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

Sabah