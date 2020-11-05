KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalar listesi erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından önlisans oturumuna katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.